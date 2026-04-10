Лидерът на "Хизбула" обеща движението му да продължи съпротивата срещу Израел

Лидерът на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" шейх Наим Касем обеща днес, че движението му ще продължи кампанията си срещу Израел, като изключи всякакво връщане към предишното състояние, докато боевете продължават, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Съпротивата ще продължи до самия край и няма да приемем връщане към предишната ситуация", заяви Касем в обръщение, прочетено по телевизионния канал на движението "Ал Манар".

Той също така призова ливанските власти да "спрат да правят безвъзмездни отстъпки", докато продължават дискусиите относно евентуални преговори и споразумения за прекратяване на огъня.

Касем заяви, че Израел не е успял въпреки повече от 40 дни военни операции да попречи на ракети, снаряди и дронове да достигнат неговите селища. Той добави, че бойците на групировката са демонстрирали гъвкавост, силни отбранителни способности и, по думите му, "легендарна смелост".

Освен това Касем похвали издръжливостта на ливанското население, като заяви, че изселените от боевете са показали "примери за гордост и висок дух" в разгара на продължаващия конфликт.

Както беше съобщено вчера, Израел и Ливан ще проведат преки преговори следващата седмица. Израелски източници заявиха, че разговорите ще се фокусират върху разоръжаването на "Хизбула" и установяването на мирни отношения между Израел и Ливан.

Преговорите ще се състоят на фона на нестабилното прекратяване на огъня между Израел и САЩ, от една страна, и Иран, от друга, договорено с посредничеството на Пакистан, който днес ще стане домакин на преговори между Вашингтон и Техеран, целящи да доведат до прекратяване на конфликта.