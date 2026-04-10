Словенският парламент има нов председател

Учреденото днес Държавно събрание (парламент) на Словения избра нов председател - Зоран Стеванович, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло, цитирана от БТА.

На тайно гласуване той беше подкрепен от 48 депутати от 90-членния парламент. За да бъде избран за председател на парламента, той трябваше да събере минимум 46 гласа.

Зоран Стеванович е председателят на партията "Ресница", която спечели пет депутатски места на парламентарните избори на 22 март. Стеванович бе и единственият кандидат за председател на парламента, а кандидатурата му бе подкрепена с подписите на петима депутати от неговата партия, трима депутати от дясноцентристката партия "Нова Словения" и трима депутати от втората сила в парламента "Словенска демократическа партия".

След края на учредителното заседания, парламентът също потвърди мандатите на депутатите с 62 гласа "за" и нито един "против". С това приключи мандатът на досегашния състав, както и мандатът на правителството, което от този момент нататък ще изпълнява само текущи задачи.

Депутатът от партия "Ресница" Неделко Тодорович посочи на заседанието, че предложилите Стеванович са преценили, че "в тази ситуация той е кандидат, който може да обедини различните политически посоки, да поеме ръководството на парламента и да осигури неговата пълна работа и нормалното протичане на 10-ия мандат на парламента".

В обсъждането преди гласуването партиите, които подкрепиха кандидатурата на Стеванович, не взеха участие. От партиите от лявоцентристкото пространство обаче се чуха доста предупреждения, че Стеванович не е подходящ за председател на парламента, отбелязва РТВ Сло. Депутатите от "Левица" и "Социалдемократи" също обявиха, че няма да вземат бюлетини, а от първата сила в парламента "Движение Свобода" казаха, че ще гласуват против.

Според 100 процента от преброените гласове на парламентарните избори в Словения, които се проведоха на 22 март, управляващото "Движение Свобода" спечели 29 мандата в 90-местния парламент, "Словенската демократическа партия" спечели с едно място по-малко - 28, коалицията на "Нова Словения", "Словенска народна партия" и "Фокус" получи девет мандата, "Социалдемократите" и "Демократите" спечелиха по шест мандата, коалицията на "Левица" и "Весна" получи пет, както и партията "Ресница". Избирателната активност е била 70, 25 процента.

"Ресница", заедно с коалицията около "Нова Словения" и "Демократите", се обединиха в дясноцентристки "трети блок" в парламента. Все още предстоят консултации между водещите сили и парламентарно представените партии за формиране на управляваща коалиция.