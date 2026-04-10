Шефът на иранския парламент: Договореното за Ливан да бъде изпълнено преди преговорите

Мохамад Бакер Калибаф

Председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф заяви днес, че двете предварително договорени мерки - прекратяване на огъня в Ливан и освобождаване на блокираните ирански активи - трябва да бъдат изпълнени, преди да започнат преговорите, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Тези стъпки са част от поетите от страните ангажименти, и предупреди, че преговорите не трябва да започват, докато те не бъдат изпълнени, написа той днес в публикация в „Екс".

Споровете по отношение на Ливан се засилват, като Израел заявява, че споразумението за прекратяване на огъня не се отнася за Ливан и продължава атаките срещу ливанското проиранско движение „Хизбула", докато Иран настоява, че то обхваща и Ливан и заплашва да се откаже от споразумението.

Планирано е днес и утре да се проведат преговори между ирански и американски представители , на които да бъде обсъдено прекратяване на войната в Близкия изток.

