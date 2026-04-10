Орбан губи почва преди вота, дори феновете му искат в ЕС и с еврото (Обзор)

Унгарският премиер твърди, че чужди сили се месят в изборите

Единствената по рода си нелиберална демокрация в Унгария се тресе повече от всякога в оставащите часове преди знаковите парламентарни избори в неделя, след които от власт може да падне най-дълго управлявалият лидер в ЕС - Виктор Орбан.

Ново социологическо проучване в дунавската страна показва, че проевропейските настроения остават силни въпреки агресивната антиевропейска реторика и политика, които прокарваха силно консервативният премиер и неговата националистическа партия “Фидес” през последните 16 години.

Резултатите от анкета на Европейския съвет по външни отношения установиха, че 77% от избирателите подкрепят членството на Унгария в ЕС, три четвърти от анкетираните “се доверяват” на блока, а 68% искат промяна в позициите на правителството спрямо Брюксел.

Особено интересни са данните за самите привърженици на Орбан. Според анализа 65% от последователите на “Фидес” подкрепят членството на Унгария в блока, 64% му се доверяват, а 43% дори подкрепят приемането на еврото. На национално ниво 65% от унгарците искат единната валута вместо досега използвания унгарски форинт.

“Проучването показва, че повечето унгарци не споделят възгледите на своя премиер,

според които ЕС е враг, нито пък изразяват последователно съгласие с останалите му неоконсервативни политики”, твърдят авторите на проучванетo.

Привържениците на опозиционната партия “Тиса” начело с бившия съюзник на Орбан, който сега е неговият най-голям критик - Петер Мадяр, смятат, че позициите на Унгария в рамките на ЕС трябва да се променят (91%). На същото мнение са 45% от техните сънародници, които подкрепят “Фидес”, показва анкетата.

Нейните автори смятат, че разделението между двете групи не се основава на противопоставянето “за” или “против” ЕС, а на вътрешни политики и на подкрепата за Украйна.

Според различни социологически проучвания от последните пет месеца партията на Мадяр изпреварва тази на Орбан с близо 10%. Към 30 март “Тиса” подкрепят 49% от имащите право на глас, докато “Фидес” се радва на поддръжката на едва 39% от унгарците.

В петък причината за тези прогнози Орбан си обясни не като резултат от лоши политически решения, а като вмешателство във вътрешните работи на Унгария от външни фактори и целенасочен саботаж от опозицията.

“Те заговорничат с чуждестранни разузнавателни служби, не се спират пред нищо, за да завладеят властта”, оплака се премиерът.

Тези опасения обаче не спряха Орбан сам да поиска помощта на чужди сили, за да спаси премиерското си кресло. През последната седмици станахме свидетели на

мощната подкрепа на републиканските управляващи

във Вашингтон към “Фидес”. В петък дори президентът Доналд Тръмп призова унгарците да изберат Орбан.

“Унгарци, излезте и гласувайте за Виктор Орбан. Той е истински приятел, боец, победител и има пълната ми подкрепа да бъде преизбран за премиер. Аз ще съм с него до края!”, обяви Тръмп.

В сряда неговият вице Джей Ди Ванс отиде на крака до Будапеща, за да подаде ръка на Орбан.

“През 16-те години на своето управление Орбан превърна Унгария в интелектуален, институционален и финансов център на европейската десница. Тръмп счита това за ключов елемент в усилията си за изграждане на една Европа, която се идентифицира по-тясно с неговата идеология - против “woke културата”, против екологичните движения и против имиграцията”, обяснява българският анализатор Иван Кръстев от Центъра за либерални стратегии пред Си Ен Ен.