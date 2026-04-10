Кмет от опозицията и общински служители в Турция задържани и обвинени в корупция

Кметът на община Йенишехир в южния турски окръг Мерсин Абдуллах Йозйигит, който е от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), и още 30 заподозрени, голяма част от които общински служители, са задържани днес по обвинения в корупция, съобщи турската редакция на Евронюз. При отделна операция е арестувана и заместник-кметът на северозападния турски град Болу Лейля Бейкоз, която също е от НРП.

По информация на турската полиция при операцията в Мерсин, наред с кмета на община Йенишехир, са задържани четиримата му заместници, директори на различни общински отдели и бизнесмени, сключили договори с общински фирми. Лицата са задържани по обвинения в корупция и манипулиране на търгове.

При операцията в Болу, заедно с Бейкоз, е задържан и един от представителите на НРП в общинския съвет на града. Според предоставената информация двамата са задържани в хода на разследване за изнудване, заради което миналата седмица бе задържан, а по-късно и отстранен, кметът на града Танжу Йозджан.

Днешните акции на турската полиция са част от последната вълна от арести в рамките на мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени към общини, управлявани от турската НРП. В последните седмици при подобни операции бяха задържани редица общински служители от курортните градове Анталия и Мармарис, както и от анкарската община Етимесгут и от общината на град Ушак. Сред тях бяха и кметовете на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен членът на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Шахин Биба, предаде БТА.

Във вторник при отделна акция бяха задържани заместник-кметът и общински служители от истанбулската община Юскюдар, обвинени във взимане и даване на подкупи и нередности при издаването на разрешителни за строеж. Заедно с тях бяха задържани и бизнесмени, за които се предполага, че са сключили договори с общински фирми.

Вълната от арести идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе задържан на 19 март м.г. по обвинения в корупция, и още 407 обвиняеми, включително още няколко кметове от НРП, който започна на 9 март.