"Хизбула" обсипва с ракети Израел, 5 израелски дивизии навлизат все по-дълбоко в Южен Ливан

Сирени за ракети прозвучаха в Нахария, Цфат и близките населени места, след като Хизбула увеличи огъня към Северен Израел, докато от израелската армия съобщиха, че пет дивизии действат в Южен Ливан. Там войските са убили над 1400 терористи и са унищожили 4300 терористични обекта, съобщава ynetnews.