Естония: Задържането на кораби от руския "сенчест флот" в Балтийско море е рисковано

Естония ще се въздържи от задържането на кораби от руския "сенчест флот" в Балтийско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на командващият естонските военноморски сили контраадмирал Иво Варк, пише БТА.

Талин се опасява, че конфискуването на петролни танкери и други кораби, срещу които Западът е наложил санкции, може да накара Москва да ги защити с военна сила, според високопоставеният военен.

"Рискът от военна ескалация е просто твърде висок", заяви Варк.

Великобритания и други европейски държави, включително Франция, Белгия и Швеция, засилиха усилията си за задържане на танкерите, използвани от Москва за осигуряване на жизненоважно финансиране за войната ѝ срещу Украйна.

Естония обаче, най-северната балтийска държава, разположена в близост до основните руски съоръжения за износ на петрол и гориво във Финския залив, проявява сдържаност след неуспешен опит на нейните сили да се качат на борда на руски кораб миналата година.

През май миналата година Естония заяви, че Москва е изпратила изтребител във въздушното пространство на НАТО над Балтийско море по време на естонски опит да спре пътуващ към Русия петролен танкер без флаг, за който се смяташе, че нарушава западните санкции.

В крайна сметка изтребителят ескортира петролния танкер до руски води.

Оттогава Москва започна постоянно патрулиране с два или три въоръжени военни кораба във Финския залив и разположи повече кораби на други места в Балтийско море, по маршрутите, използвани от танкерите, превозващи руски петрол, каза Варк. "Руското военно присъствие тук, във Финския залив, стана много, много по-очевидно", подчерта той.

Естония би обмислила намеса единствено в случай на непосредствена опасност, като повреда на подводната инфраструктура или разливи на петрол, добави той.

Кремъл, който разглежда санкциите като злонамерен опит да се съсипе икономиката му, твърди, че корабите му имат право на свободно преминаване в Балтийско море и че Русия е готова да отговори на всякакви опити да ги спре, припомня Ройтерс.