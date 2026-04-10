Съдът в Страсбург отхвърли искането на Додик за спиране на решението за длъжността президент

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург потвърди за Радио Свободна Европа днес, че е отхвърлил искането на правния екип на Милорад Додик за спиране на решението за отстраняване от длъжността президент на Република Сръбска.

С тази мярка се е искало спиране на прилагането на съдебните решения в Босна и Херцеговина, въз основа на които му е отнет мандатът като президент на Република Сръбска.

В отговора за Радио Свободна Европа се казва, че искането за временна мярка, според Правило 39 на ЕСПЧ, е било разгледано и отхвърлено, без допълнителни коментари относно съдържанието му.

Милорад Додик беше осъден миналата година окончателно на една година затвор и шест години забрана да заема обществени длъжности с решение на Съда на Босна и Херцеговина заради неспазване на решенията на върховния представител. Съдът установи, че Додик, като тогавашен президент на Република Сръбска, съзнателно е подписвал и прилагал закони, които върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит вече е отменил.

Жалбата на Милорад Додик срещу Босна и Херцеговина е подадена през януари 2026 година, след което е поискано и налагането на временна мярка. Правният представител на Додик, Горан Бубич, не е пожелал да коментира решението на Европейския съд по правата на човека за Радио Свободна Европа.

В същото време, изпълняващата длъжността представител на Босна и Херцеговина пред Европейския съд по правата на човека Моника Миич потвърди за Радио Свободна Европа, че към момента все още не е получила делото от Съда в Страсбург.

Решението за временната мярка не предопределя изхода от жалбата на Додик, за която Съдът в Страсбург евентуално ще решава на следващи етапи от процедурата, след като делото бъде изпратено и на Босна и Херцеговина и всички страни по делото се изкажат, отбелязва РСЕ