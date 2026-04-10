Мащабни протести в Турция срещу новоприетия закон за смъртното наказание в Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мащабни протести, насочени срещу приетия наскоро от израелския парламент закон за смъртното наказание и в подкрепа на Палестина, се проведоха след петъчната молитва (джума намаз) в много от градовете в Турция днес, предадоха Анадолската агенция и ТРТ Хабер, цитирани от БТА.

Днешният протест е организиран от турската Платформа за подкрепа на Палестина (Filistin'e Destek Platformu), с призив „международната общност да се противопостави срещу действията на Израел и в знак на категорична подкрепа за борбата на палестинския народ за свобода".

В отговор на призива на организацията хиляди турски граждани се включиха в демонстрацията, излизайки по улиците с палестински знамена и плакати с надписи „Свободна Палестина" на турски и английски език.

По информация на ТРТ Хабер в протеста са се включили граждани от Трабзон, Байбурт, Артвин, Гюмюшхане, Ризе, Орду, Чанкъръ, Токат, Кастамону, Амасия, Шанлъурфа, Кахраманмараш, Диарбекир, Малатия, Адъяман, Килис, Адана, Мерсин, Искендерун, Одрин, Текирдаг, Къркларели, Измир и Ерзурум.

Миналата седмица турското министерство на външните работи излезе с официална позиция, в която разкритикува приемането на закона, определяйки този ход от страна на Израел като „проявление на политиките на отричане, изтребление и политическо екзекутиране, провеждани срещу палестинския народ".