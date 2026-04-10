Кувейтската армия съобщи, че за 24 часа е била подложена на удари от 7 ирански дрона

Кувейтската армия съобщи, че през последните 24 часа е влязла в сблъсък със седем ирански дрона, предаде Асошиейтед прес, като цитира изявление в Екс, пише БТА.
Атаките са били насочени срещу ключови обекти, свързани с Националната гвардия, според същия източник. В публикацията не се споменава броят на ранените, като се добавя само, че състоянието им е стабилно.
Атаките са довели до "значителни материални щети".
По-рано Кувейт съобщи, че снощи е бил подложен на атака с дронове, за която обвини Иран и неговите съюзници в региона. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция отрече да е предприемал нападения.