Турският сондажен кораб "Чагръ бей" акостира в Могадишу преди първия офшорен сондажен проект на Сомалия, съобщи турското издание "Тюркийе тудей", цитирано от БТА. Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар заяви, че с кладенеца Курад-1, разположен на 372 километра от сомалийската столица, започва нова ера в енергийния сектор на Сомалия.

Байрактар говори на церемония по посрещането на дълбоководния сондажен кораб "Чагръ бей", като определи пристигането на кораба като историческа стъпка в енергийното сътрудничество между Турция и Сомалия.

Това развитие идва след споразумение за въглеводороди от 2024 г., което дава право на държавната енергийна компания на Турция да проучва три морски блока, както и след месеци сеизмични проучвания, извършени от кораба "Оруч Рейс", припомня медията.

Корабът "Чагръ бей" пристигна в сомалийски води вчера и акостира на пристанището в Могадишу днес. Сомалийската държавна новинарска агенция SONNA определи пристигането на кораба като първите офшорни сондажни операции в историята на Сомалия.

На церемонията на пристанището Байрактар каза, че пристигането на кораба е изключителен момент, в който общата воля на двете страни се е превърнала в конкретен резултат.

Той започна изказването си, като предаде поздравите на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган и каза, че турският президент особено подчертава, че запазването на единството и териториалната цялост на Сомалия при всички обстоятелства остава приоритет за Турция.

Байрактар отбеляза, че първият сондажен кладенец в Сомалия е наречен Курад-1, като името има специално значение, защото "Курад" означава първото новородено бебе в Сомалия. Той подчерта, че енергийната история на Сомалия ще отвори нова страница с Курад-1, първия кладенец, който ще бъде пробит на 372 километра от Могадишу.

Според Байрактар операцията, която ще бъде извършена от "Чагръ бей", е от голямо значение за икономиката на региона и сигурността на енергийните доставки. Той допълни, че Турция ще използва своя опит в дълбоководното сондиране, за да помогне за извеждането на ресурсите на Сомалия на повърхността.

Турският министър отбеляза още, че тази стъпка бележи началото на нова ера в турските проучвания за петрол и природен газ и че корабът „Чагръ бей" ще извърши първата дълбоководна сондажна операция на Турция извън нейните граници, в Сомалия.

Той посочи, че от морското дъно се планира сондиране на около 4 000 метра, което прави общата дълбочина 7 500 метра и операцията ще се превърне във втората най-дълбока офшорна сондажна операция в света.

Според Байрактар, общо 500 души персонал, както на корабите, така и на сушата, ще работят по мисията в Сомалия на ротационен принцип в шестседмични смени. Операцията ще продължи между шест и девет месеца.