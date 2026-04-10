Балтийските страни обвиниха Русия за дезинформация за удари с украински дронове

Външните министри на Литва, Латвия и Естония категорично отхвърлиха твърденията на Русия, че техните страни са предоставили територията и въздушното си пространство за украински удари срещу Русия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ние, министрите на външните работи на Естония, Латвия и Литва, категорично отхвърляме текущата руска дезинформационна кампания срещу нашите страни като напълно неоснователна" заявиха външните министри на балтийските страни в съвместно изявление.

"Балтийските държави никога не са позволявали териториите и въздушното им пространство да бъдат използвани за атаки с дронове срещу цели в Русия."

Обвиненията вече бяха категорично опровергани в края на миналия месец пред временните повереници на руските мисии в Талин, Рига и Вилнюс.

"Въпреки официалната реакция, Русия продължава да лъже", се посочва в изявлението на трите държави. В него се подчертава също, че Украйна има право да се защитава срещу агресивната война на Русия.

Кремъл води опустошителна война срещу съседната държава вече повече от четири години, припомня ДПА.

Част от украинската тактика е нанасянето на въздушни удари по промишлени и военни обекти във вътрешността на Русия. Наскоро Киев атакува цели в северозападната част на Русия, близо до границата с Естония.

По време на атаките няколко заблудени украински дрона навлязоха във въздушното пространство на балтийските държави, а някои се разбиха, без да доведат до ранени или сериозни щети. След това Русия отправи неоснователните си твърдения.

"Вместо да продължава злонамерената си информационна операция, Русия трябва да прекрати агресивната си война срещу Украйна и напълно да изтегли въоръжените си сили от цялата международно призната територия на Украйна. Балтийските държави продължават да бъдат изцяло солидарни с Украйна", добавиха тримата външни министри.