Русия предприема действия срещу 196 правозащитници от "Мемориал"

Руското министерство на правосъдието е насочило вниманието си към 196 водещи представители на "Мемориал", след като правозащитната организация, получила Нобелова награда за мир, беше обявена за "екстремистка" и забранена в Русия, предадоха ДПА и ТАСС, цитирани от БТА.

Почти 200-те души, срещу които са насочени мерките, не само са активни в движението, но и получават финансиране за своята дейност, в някои случаи от чуждестранни организации, според министерството. Не е ясно дали всички те все още се намират в Русия.

Руският Върховен съд забрани "Мемориал", класифицирайки я като екстремистка организация и забранявайки ѝ да извършва каквато и да е дейност в Русия.

"Мемориал" извършваше историческа и правозащитна дейност в Русия в продължение на близо четири десетилетия и през 2022 г. спечели Нобеловата награда за мир. Подкрепяна от много доброволци, "Мемориал" работи за документиране на дълго потисканите престъпления от сталинската епоха. Организацията събираше имена и данни за затворниците в лагерите, създаваше архиви, полагаше грижи за оцелелите, помагаше на роднините в проучванията им и изграждаше физически мемориали. Нейните книги и образователна дейност достигнаха до десетки хиляди хора.

Експертите по правата на човека, работещи за организацията, също така многократно осъждаха нарушенията на закона от страна на руската държава, било то във войните срещу отцепилата се Чечения или при политическите процеси.

От известно време насам руските власти предприемаха репресивни мерки срещу "Мемориал".

Още през 2016 г. организацията беше обявена за "чуждестранен агент", а през 2021 г. централните ѝ структури в Москва бяха разпуснати след спорно съдебно решение, в резултат на което много от нейните служители бяха принудени да емигрират.

При забраната на "Мемориал" се използва юридически неясен език, който е често използван инструмент от властите за осъждане на различни дейности като екстремистки, отбелязва ДПА.

Организации, свързани с опозиционния политик Алексей Навални, който беше убит в ареста през 2024 г., също са класифицирани като екстремистки, което означава, че поддръжниците на Навални са наказвани за предишно участие или за предоставяне на дарения. Дори отдавна забравени публикации в социалните медии могат да бъдат използвани като доказателство за екстремизъм.