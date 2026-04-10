Бивш руски заместник-министър на отбраната е осъден на 19 години затвор за корупция

Руски военен съд осъди днес бившия заместник-министър на отбраната на Русия Павел Попов на 19 години затвор за обвинения за корупция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е най-тежката присъда досега в поредица от подобни дела, които разтърсиха най-висшите ешелони на руското военно ръководство.

Шейсет и деветгодишният Попов беше арестуван през лятото на 2024 г. по подозрение в измама, свързана със строителството на „Патриот Парк" – туристическа атракция с военна тематика близо до Москва, където е изложена огромна колекция от руски и съветски оръжия.

Той пледира невинен, а адвокатът на Попов заяви, че ще обжалва присъдата, според държавната информационна агенция ТАСС. Беше му наложена и глоба от 1,10 милиона долара.

Разследващите твърдят, че от 2021 г. Попов е пренасочвал строителни материали от парка към личния си имот.

Адвокатът на Попов настоява за медицинска експертиза, за да се потвърди, че обвиняемият не може да излежи наказанието си по медицински причини, съобщи ТАСС.

Той се присъединява към поне дузина длъжностни лица, които бяха въвлечени в най-голямата вълна от корупционни скандали, засегнала руското министерство на отбраната от години насам.

Всички арестувани мъже са тясно свързани с бившия министър на отбраната Сергей Шойгу, когото президентът Владимир Путин неочаквано отстрани преди две години и замени с икономиста Андрей Белоусов в ход, който беше широко възприет като мярка за осигуряване на по-стриктно управление на огромния руски бюджет за отбрана и за премахване на разхищенията и корупцията.