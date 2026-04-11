Папа Лъв XIV: Бог не застава на страната на онези, които хвърлят бомби

Папа Лъв XIV осъди водената от САЩ и Израел война срещу Иран, като заяви, че "Бог не благославя нито един конфликт" и със сигурност не застава на страната на онези, които хвърлят бомби, предаде Асошиейтед прес.

Лъв Четиринадесети заяви това по време на събрание на висши епископи от Халдейската католическа църква в Ирак, католическа църква от източен обред, чиито духовници са в Рим, за да изберат нов патриарх, съобщи БТА.

Папата заяви, че те са знаци на надежда "в свят, белязан от безсмислено и нечовешко насилие", особено в земите на ранното християнство, които са били "осквернени от богохулството на войната и бруталността на бизнеса, без никакво зачитане на човешкия живот".

Никаква кауза не може да оправдае проливането на невинна кръв, подчерта Лъв Четиринадесети, като призова "да провъзгласят ясно, че Бог не благославя никакъв конфликт; да извикат пред света, че всеки, който е ученик на Христос, Принца на мира, никога не застава на страната на онези, които вчера размахваха меча, а днес хвърлят бомби".

За да затвърди посланието, Ватикана публикува цитата в официалния профил на папата в Екс.