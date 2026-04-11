Ройтерс: Съветът за мир на Тръмп се сблъсква с недостиг на средства

Съветът за мир в Газа на Доналд Тръмп е получил само малка част от обещаните 17 милиарда долара за ивицата Газа, което не позволява на американския президент да продължи с плана си за бъдещето на опустошения палестински анклав, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Десет дни преди американско-израелските удари срещу Иран да хвърлят региона на Близкия изток в условия на война, Тръмп беше домакин на конференция във Вашингтон, на която арабските държави от Залива обещаха да предоставят милиарди долари за управлението и възстановяването на ивицата Газа след две години на разрушения вследствие на израелски атаки.

Планът предвижда мащабно възстановяване на крайбрежния анклав след разоръжаването на палестинската въоръжена групировка "Хамас" и изтеглянето на израелските войски.

Обещанията за финансиране бяха предназначени и за покриване на разходите за дейността на новосъздадения Национален комитет за управление на Газа - подкрепяна от Вашингтон група от палестински технократи, която има за цел да поеме контрола над анклава от "Хамас".

В изявление, публикувано в социалните мрежи вчера след публикуването на статия на Ройтерс, Съветът за мир отрече да има проблеми с финансирането.

"Съветът за мир е ефективна, фокусирана върху изпълнението организация, която привлича капитал според нуждите. Няма ограничения във финансирането. До момента всички искания за финансиране са били удовлетворени незабавно и в пълен размер", се посочва в изявлението.

Представители на Националния комитет за управление на Газа не отговориха на запитванията за коментар.