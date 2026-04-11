Израел отказва да преговаря с "Хизбула" за спиране на огъня, но ще обсъжда мир с Ливан

Израел отказва да обсъжда сключването на споразумение за прекратяването на огъня с ливанското въоръжено движение "Хизбула", но се съгласи да започне официални мирни преговори с Ливан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на израелския посланик в САЩ Йехиел Лейтер.

По-рано ливанският президент Жозеф Аун съобщи, че Ливан и Израел са осъществили първия си контакт чрез телефонен разговор между посланиците на двете страни във Вашингтон. В разговора е взел участие и американският посланик в Бейрут.

По време на разговора, който е част от дипломатическите усилия, насочени към постигането на споразумение за прекратяване на огъня и започването на преговори, двете страни са се съгласили да проведат първата си среща във вторник в Държавния департамент на САЩ с посредничеството на американски представители.

Американското издание "Аксиос" съобщи, че ливанското правителство и администрацията на президентът на САЩ Доналд Тръмп са поискали от Израел "пауза" в атаките срещу "Хизбула", преди началото на преките преговори между Израел и Ливан следващата седмица, отбелязва Ройтерс.

Белият дом не отговори веднага на запитване за коментар във връзка с тази информация.

От своя страна, вчера лидерът на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" шейх Наим Касем обеща, че движението му ще продължи кампанията си срещу Израел, като изключи всякакво връщане към предишното състояние, докато боевете продължават, отбелязва ДПА.

"Съпротивата ще продължи до самия край и няма да приемем връщане към предишната ситуация", заяви Касем в обръщение, прочетено по телевизионния канал на движението "Ал Манар".

Той също така призова ливанските власти да "спрат да правят безвъзмездни отстъпки", докато продължават дискусиите относно евентуални преговори и споразумения за прекратяване на огъня.