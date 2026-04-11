Тръмп поздрави екипажа на лунната мисия "Артемис 2"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешното завръщане на четиримата астронавти от мисията на НАСА "Артемис 2" ("Артемида 2"), които обиколиха Луната, като определи мисията като впечатляваща и набеляза бъдеща цел - Червената планета, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Поздравления за великолепния и изключително талантлив екипаж на "Артемис 2". Цялото пътуване беше грандиозно, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати не бих могъл да бъда по-горд", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" (Truth Social).

"С нетърпение очаквам да се видим скоро в Белия дом. Ще го направим отново, а след това - следващата крачка: Марс!", добави той.