ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват млад мъж с параноидна шизофрения в Девня

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22644938 www.24chasa.bg

Тръмп поздрави екипажа на лунната мисия "Артемис 2"

1812
Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешното завръщане на четиримата астронавти от мисията на НАСА "Артемис 2" ("Артемида 2"), които обиколиха Луната, като определи мисията като впечатляваща и набеляза бъдеща цел - Червената планета, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Поздравления за великолепния и изключително талантлив екипаж на "Артемис 2". Цялото пътуване беше грандиозно, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати не бих могъл да бъда по-горд", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" (Truth Social).

"С нетърпение очаквам да се видим скоро в Белия дом. Ще го направим отново, а след това - следващата крачка: Марс!", добави той.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

