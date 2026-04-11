Тръмп: САЩ ще отворят Ормузкия проток доста скоро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери преди да се качи на борда на президентския самолет "Еър Форс Уан" (Air Force One), че САЩ ще "отворят Ормузкия проток доста скоро", но не даде повече подробности и призна, че това няма да бъде лесна задача, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Тръмп също така намекна, че други държави предлагат помощ, но не посочи конкретни страни.

"Други държави използват (Ормузкия) протока. Така че имаме други държави, които се включват, и те ще ни помогнат", заяви Тръмп. "Няма да е лесно ... Бих казал следното - ще го отворим доста скоро", добави той, цитиран от БТА.

Блокирането на търговското корабоплаване в Ормузкия проток от страна на Техеран след началото на конфликта в Близкия изток доведе до най-сериозните смущения в световните енергийни доставки. Ормузкият проток е от ключово значение, тъй като през него преминават около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, отбелязва Ройтерс.