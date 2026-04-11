Най-малко шестима загинали след въздушен удар срещу полицейски пункт в лагера "Ал Бурейдж" в Газа

Най-малко шестима души загинаха, а няколко други са ранени след въздушен удар, който порази полицейски контролно-пропускателен пункт в бежанския лагер "Ал Бурейдж" в централната част на ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на медицински източници, съобщава БТА.

Все още не е ясно дали всички загинали са полицейски служители. От израелската армия не последва незабавен коментар във връзка със случилото се.

Според медицински и полицейски източници, от октомври насам поредица от израелски удари е отнела живота на десетки служители на полицейските сили, ръководени от палестинската въоръжена групировка "Хамас".

През октомври миналата година Израел и "Хамас" постигнаха споразумение за прекратяване на огъня с посредничеството на САЩ, което имаше за цел да спре насилието в палестинската територия. И двете страни обаче неведнъж си отправиха взаимни обвинения в нарушаването му.

Израелските атаки са отнели живота на 738 души за шестте месеца от началото на примирието според данни на здравното министерство в Газа. Министерството, което е част от управляваното от "Хамас" правителство, поддържа подробни данни за жертвите, които се смятат за сравнително достоверни от агенциите на ООН и независими експерти. То не уточнява кои от загиналите са цивилни или хора част от въоръжени групировки.