Следващата среща на Контактната група за отбранителна помощ на Украйна е в сряда

Министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров се споразумя с германския си колега Борис Писториус да проведат нова среща във формата на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата "Рамщайн", в сряда, на 15 април, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Преговорите ще се съсредоточат върху начините, по които Русия може да бъде принудена да сключи мир, се посочва в изявление на украинското министерство на отбраната.

Министерството на отбраната на Германия не коментира веднага телефонния разговор между двамата министри и остава неясно дали предстоящата среща ще се проведе чрез видеоконферентна връзка или на определено място.

Контактната група беше създадена през 2022 г. и оттогава е организирала десетки срещи с участието на Украйна и съюзниците ѝ. Последната среща се проведе в Брюксел през февруари.

Според изявлението на министерството се очаква партньорите да обсъдят приоритетните области на сътрудничество, включително укрепване на противовъздушната отбрана, разработването на системи за безпилотни летателни апарати и разширяването на обмена на данни и технологии.

Украйна и Германия подготвят също така и редица съвместни проекти, които ще бъдат реализирани в близо бъдеще, включително укрепване на системите за противовъздушна отбра и финансиране на производството на дронове.