Скандал на остров Корфу заради кафе от 9 евро

Рязко повишение на цените в заведенията по емблематичната алея Листон на остров Корфу предизвика вълна от реакции в навечерието на Великденските празници – един от най-натоварените туристически периоди.

Според публикация в гръцката медия Zougla, цената на обикновено кафе на места достига до 9 евро, което значително надвишава стандартните нива за страната. Сигнал от читател описва конкретен случай на посещение в кафене на Листон, при който освен високите цени в менюто, в касовата бележка е била начислена и допълнителна такса с неясен произход.

Случаят повдига въпроси относно прозрачността при ценообразуването в туристическите зони. По действащите правила в Гърция, заведенията са длъжни да обявяват ясно всички цени, както и всякакви допълнителни такси, които се включват в крайната сметка.

Местни наблюдатели коментират, че подобни практики не са изолирани, особено в периоди на засилен туристически поток, когато търсенето значително нараства. Листон, разположен в сърцето на града и известен със своята архитектура и оживена атмосфера, остава едно от най-предпочитаните места за посетителите на острова.

Очаква се през празничните дни контролните органи и Министерството на развитието да засилят проверките в туристическите зони. Властите призовават туристите винаги да изискват официален фискален бон и да не заплащат сметки, които не съответстват на обявените в менюто цени.