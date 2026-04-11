Американският екип за преговорите с Иран пристигна в Исламабад (Снимки)

Два правителствени самолета с висши американски служители, които ще участват в преговори за мир с Иран, се приземи в пакистанската столица Исламабад, съобщиха за Ройтерс пакистански източници.

Целта на започващите днес преговори между Вашингтон и Техеран е да се сложи край на избухналата преди шест седмици война в Иран, в резултат на която в Близкия изток загинаха хиляди хора, нарушени бяха енергийните доставки, инфлацията се увеличи и световната икономика се забавя.

Делегацията на САЩ се оглавява от вицепрезидента Джей Ди Ванс и включва специалния пратеник на президента Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Източниците уточниха, че преговорният екип е пристигнал с два самолета на американски военновъздушни сили, които са кацнали тази сутрин във военновъздушна база в Исламабад.

Късно снощи бе съобщено за пристигането в пакистанската столица на иранската делегация начело с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

Според агенция Тасним делегацията се състои от 71 души и освен преките участници в очакваните преговори включва експерти, служители на службите за сигурност и журналисти. В екипа влиза и заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади.

Това ще са преговорите на най-високо равнище между САЩ и Иран след Ислямската революция през 1979 г. и първите официални преговори лице в лице между двете страни от 2015 г., когато те постигнаха споразумение за ядрената програма на Иран. През 2018 г., по време на първия си президентски мандат, Тръмп извади САЩ от споразумението. Същата година тогавашният върховен лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на войната, 28 февруари - забрани по-нататъшни преки преговори на ирански представители с американски официални лица, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.