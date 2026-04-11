Веган активисти в Атина призоваха за Великден без жертвоприношения (Снимки)

Близо 100 активисти се събраха на площад Синтагма, откликвайки на призива на неправителствената организация Веган живот, за да защитят каузата за по-хуманно отношение към животните в навечерието на Великден.

В рамките на двучасова мирна демонстрация участниците отправиха послание към жителите и туристите, че празниците могат да бъдат отбелязани без традиционните жертвоприношения. Десет обучени представители на „Веган живот" и Athens Animal Save проведоха разговори с над 120 минувачи, като раздадоха повече от 250 информационни листовки за условията, при които се отглеждат животни за консумация. СНИМКА: Vegan Life NGO

Според организаторите, реакцията на обществото е била предимно положителна. Част от гражданите са изразили съгласие с тезата, че традицията с агнето на шиш е остаряла, а други са заявили намерение да се откажат от месото за празника или да преминат към растително хранене.

„Празникът е време за любов и радост, а не за смърт. Искаме да покажем, че традициите могат да се развиват", заявиха от организацията, като подчертаха, че инициативата има за цел да насърчи обществен дебат, а не конфронтация.

Акцията завърши с покана към симпатизантите за участие в предстоящо събитие – т.нар. „веган Великден сред природата", което ще предложи алтернативен начин за празнуване.

На този фон, икономическите фактори също влияят върху потребителските избори. Цената на агнешкото месо в Гърция достига 15–18 евро за килограм, докато растителните продукти остават значително по-достъпни. Бобови култури като нахут и „Гигантес" струват около 3–4 евро за килограм, а гъбите кладница – между 6 и 8 евро.

Данни на Eurostat показват, че търсенето на веган продукти в Гърция се е увеличило с около 25% през последната година, което според наблюдатели е знак за постепенно променящи се потребителски нагласи.