Младеж профуча със 177 км/ч край Солун, задържаха го

20-годишен местен жител е бил задържан от служители на отдел „Пътна полиция" в Солун заради грубо нарушение на правилата за движение.

Младият мъж е засечен да управлява автомобил по националния път Солун–Мудания със скорост от 177 км/ч при разрешени 70 км/ч. По данни на полицията той не е съобразил скоростта си с пътните условия, с което е създал сериозна опасност за останалите участници в движението.

При извършената проверка е установено още, че водачът не е носил необходимите документи в превозното средство.

Нарушителят е задържан с белезници, като срещу него са предприети съответните административни и наказателни мерки. Властите напомнят, че превишаването на скоростта остава една от основните причини за тежки пътнотранспортни произшествия и призовават шофьорите към по-голяма отговорност на пътя.