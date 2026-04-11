ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22645629 www.24chasa.bg

Почина Африка Бамбаатаа - един от пионерите на хип-хоп културата

Африка Бамбаатаа КАДЪР: Екс/@AZ_Intel_

Американският диджей и пионер на хип-хопа културата Африка Бамбаатаа почина на 68-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение на лейбъла Tommy Boy Records, с който музикантът е работил. Изявлението беше публикувано в Инстаграм.

„Африка Бамбаатаа беше влиятелна личност в ранните години на Tommy Boy и е смятан за пионер на хип-хопа и електронната музика. Съобщавайки новината за кончината му, си спомняме за неговия принос към жанра и културата в широк смисъл, който продължава и до днес“, се казва в публикацията, придружена от черно-бяла снимка на изпълнителя, отбелязва АФП, цитирана от БТА. 

Африка Бамбаатаа е починал от рак на простатата в нощта от сряда срещу четвъртък в Пенсилвания, САЩ, съобщи Асошиейтед прес, като цитира адвоката на музиканта. 

Роден с името Ланс Тейлър през 1957 г. в квартал „Бронкс” в Ню Йорк, в семейство на имигранти от Ямайка и Барбадос, той започва кариерата си като водещ на квартални партита. През 1973 г.  е сред съоснователите на организацията „Зулу нейшън”, която се противопоставя на насилието между нюйоркските банди и използва хип-хопа и неговите течения, за да популяризира ценностите на мира, припомня АФП. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

