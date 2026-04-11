Двама души загинаха, а други двама са ранени при нападение с дронове в Одеса

1412
Двама души загинаха, а други двама бяха ранени в резултат на атака с дронове по Одеса през изминалата нощ, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм", предава БТА.

"Поредната нощ под вражески обстрел донесе трагични последици за Одеса. Поднасям искрени съболезнования на семействата на двамата загинали", казва в публикацията си Лисак, уточнявайки, че двамата пострадали са настанени в болница.

"Значителни щети са нанесени на гражданската инфраструктура, разрушения има в десетки частни и жилищни сгради, общежитие и сграда на детска градина. Обекти от енергетичната, промишлена и транспортна инфраструктура също са засегнати", посочи той.

Съответните градски служби работят по ликвидиране на последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

