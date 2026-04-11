КМГ: Китай предприема стъпки за въвеждане на изкуствения интелект в класните стаи

Китай планира да стартира инициативата „AI Plus Education", чиято цел е да интегрира изкуствения интелект (ИИ) в класните стаи още от ранна възраст. Така страната ще ускори усилията си за развитие на технологията и за адаптиране на икономиката си към засилващата се роля на цифровизацията в бъдеще, информира Китайската медийна група.

До 2030 г. Китай се стреми да създаде всеобхватна образователна система за изкуствен интелект, която обхваща всички нива на образование и се разширява към по-широката общественост, съобщи Министерството на образованието.