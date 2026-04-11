Романо Проди пред КМГ: Китай и ЕС могат да поемат по нов път

Бившият италиански премиер и бивш председател на Европейската комисия Романо Проди даде ексклузивно интервю за КМГ.

Той е посещавал Китай десетки пъти и има уникален поглед върху развитието на страната. Проди заяви, че днес веригата на стойността в Китай обхваща различни производствени сектори, което е уникално.

Според него международната общност трябва да засили диалога и да търси общите точки, като същевременно приема различията.

„Политическата ми философия е, че трябва да поддържаме диалог с всички държави", зави Проди и подчерта, че Европа и Китай никога не са били врагове. „Чрез постепенно сътрудничество можем да изпратим сигнал, че можем да поемем по нов път, различен от този в миналото", допълни Проди.

Според него за насърчаването на сътрудничеството между Китай и Европа е необходимо да се зачитат различията, да се проявява взаимна толерантност и да се поддържа искреност.

Той също така изрази надежда, че Китай и Европа ще могат да работят ръка за ръка, за да играят по-конструктивна роля в глобалните въпроси, да защитават по-добре общите интереси на Китай, Европа и международната общност и да бъдат сила, осигуряваща стабилност и сигурност в света.