Чешкият премиер Бабиш подкрепи Орбан преди изборите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чешкият премиер популист Андрей Бабиш подкрепи днес унгарския лидер Виктор Орбан преди парламентарните избори утре, като заяви, че той е най-добрият избор за унгарските интереси и стабилността в тези бурни времена, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Проучванията на общественото мнение сочат, че Орбан, националист, който неколкократно е влизал в конфликт с Брюксел и поддържа приятелски връзки с Кремъл, може да бъде отстранен след 16 години от бившия си съюзник, станал лидер на опозицията, Петер Мадяр.

"Подкрепям Виктор Орбан тази неделя. Той винаги се е борил за по-силна Европа, изградена върху мир, суверенни нации, суверенни държави членки и конкурентоспособност", заяви Бабиш в "Екс". "В бурни времена изборът на стабилност и доказано лидерство е по-важен от всякога", допълни той.

Бабиш, милиардер и бизнесмен, се превърна от либерален проевропейски политик в близък съюзник на Орбан в тяхната фракция "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

След връщането му на власт миналата година Чехия драстично намали помощта си за Украйна и отказа да участва в заема на ЕС от 90 милиарда евро за Киев, отбелязва Ройтерс.

Позицията на Чехия по отношение на Русия обаче остава по-умерена от тази на Унгария и Словакия.

Кабинетът на Бабиш, в който влиза и крайнодясна антинатовска партия, се опитва да обърне политиките на ЕС за декарбонизация и подготвя законодателство за реформа на обществените медии и налагане на по-строг контрол над неправителствените организации.

Опонентите му твърдят, че плановете са по модела на унгарските и словашките реформи, които подкопават демократичните стандарти, посочва Ройтерс.