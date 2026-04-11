Великобритания отлага връщането на островите Чагос на Мавриций заради несъгласието на САЩ

Великобритания ще отложи плана си за връщане на островите Чагос на Мавриций заради липсата на подкрепа от страна на САЩ, съобщи говорител на премиера Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.

Лондон продължава да смята, че споразумението за предаването на суверенитета на островите e най-доброто решение за бъдещето на използваната съвместно със САЩ военна база "Диего Гарсия", но няма да бъдат предприети действия без одобрението на Вашингтон.

"Ще продължим напред само ако имаме подкрепата на САЩ", заяви говорителят и подчерта, че преговорите между двете западни страни продължават.

През май 2025 г. бе подписано споразумение, съгласно което Великобритания трябваше да върне архипелага Чагос на Мавриций. В същото време Лондон следваше да вземе под наем за срок от 99 г. основния остров Диего Гарсия. Целта бе да се гарантира функционирането на съвместната британско-американска военна база в региона.

Първоначално президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи сделката. По-късно обаче той я критикува, наричайки я "голяма глупост".

"Диего Гарсия е ключов стратегически актив за Великобритания и САЩ. Осигуряването на дългосрочната ѝ сигурност остава приоритет", заяви днес британският правителствен говорител.

Базата има важно значение от времето на Студената война, но беше използвана също при военните операции в Ирак и Афганистан, отбелязва Франс прес.

В съюзническите отношения между Вашингтон и Лондон в последните седмици се наблюдава напрежение заради разногласия относно войната срещу Иран.

Британският премиер Киър Стармър отказа да се включи във военните действия на САЩ и Израел. Освен това Стармър първоначално не позволи използването на британски въздушни бази за удари. По-късно той разреши на американските сили да извършват само "отбранителни удари".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно разкритикува британския лидер, заявявайки, че той "не е Уинстън Чърчил". Според наблюдатели тези разногласия поставят под напрежение т. нар. "специални отношения" между двете държави, отбелязва Ройтерс.