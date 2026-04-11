В Ирландия четвърти ден на протестите срещу цените на горивата

Конвой от камиони и до парламента в Осло в Норвегия



Протестиращи в Ирландия, настояващи правителството да вземе мерки срещу скока на цените на горивата, блокираха с трактори и камиони вчера пристанище, терминал за горива и рафинерия за четвърти пореден ден, поради което премиерът предупреди, че страната може да се принуди да отклони доставки на гориво, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Блокадите на ирландската нефтена инфраструктура, предизвикани от повишението с повече от 20% на цените на дизела от началото на войната на САЩ срещу Иран, създадоха много тежка ситуация, която ще причини щети на икономиката, заяви вчера премиерът Михол Мартин.

Промишлената група "Горива за Ирландия"("Fuels for Ireland") съобщи вчера, че повече от 100 бензиностанции са изчерпали запасите си от гориво, а Националната координационна група за извънредни ситуации предупреди, че до вечерта броят им може да нарасне до 500, съобщи "Гардиън".

"Ситуацията в момента е много тежка. Не мисля, че хората осъзнават сериозността й", каза Мартин в интервю за RTE.

"Сега сме на ръба да отклоним доставки на петрол за страната", каза той, обяснявайки, че танкер не е успял да разтовари в пристанището на Голуей, а рафинерията "Уайтгейт" близо до Корк е спряла работа.

"Това е безотговорно, нелогично и трудно разбираемо", допълни премиерът.

Мартин заяви, че полицията и армията са в готовност да помогнат за разпръсването на протестите, ако се наложи, и каза, че е "много ясно, че законът ще бъде спазен". Но той призова и за диалог за разрешаване на проблема.

Куриерската фирма DPD заяви, че преустановява услугите си в Ирландия днес поради протестите.

Миналия месец правителството обяви пакет от 250 милиона евро за временно намаляване на данъците върху бензина и дизела, с цел да се смекчат последствията от конфликта в Близкия изток, но протестиращите призоваха за по-решителни мерки, включително въвеждане на таван на цените, припомня Ройтерс.

Въпреки мерките за смекчаване на кризата от страна на правителството, през последните седмици цената на дизела се е повишила от около 1,70 евро за литър до 2,17 евро, а бензинът е скочил от около 1,74 евро на 1,97 евро, посочва "Гардиън".

Вчера се състоя среща между министри и представителни органи от транспортната и селскостопанската индустрия, която завърши без резолюция, а преговорите, които се проведоха без участието на протестиращи, ще продължат днес.

Някои държави обявиха временни намаления на данъците върху горивата, докато други предприеха мерки за ограничаване на търсенето и обмислиха нормиране. Филипините обявиха положение на "национална енергийна извънредна ситуация". Властите във Франция се опитаха да предотвратят широк недостиг, като обявиха вчера, че цистерните с гориво ще могат да се движат през почивните дни и на официални празници до 11 май.

В Норвегия протестиращи в петък докараха конвой от камиони до парламента в Осло. Около 70 до 80 камиона, някои с транспаранти с надписи "Nok er nok!" ("Стига толкова!"), се присъединиха към друга група, известна като Dieselbrølet ("Ревът на дизела"). На много малко хора им беше позволено да влязат в норвежката столица с кола. Норвегия намали данъците върху горивата на 1 април, но превозвачите казват, че се нуждаят от по-предсказуеми и по-ниски цени. Въпреки че Норвегия е производител на петрол, цените на горивата там се повишиха рязко след затварянето на практика на Ормузкия проток. Статистическият институт на Норвегия съобщи, че цената на горивата и смазочните материали се е повишила със 17,9% от февруари до март, като цените на дизела през този период са скочили с 23,6%, посочва "Гардиън".