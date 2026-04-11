Иранската делегация се среща с пакистанския премиер преди началото на преговорите със САЩ

Пакистанският премиер Шахбаз Шариф провежда среща с иранската делегация, която днес в Исламабад ще преговаря със Съединените щати с цел прекратяване на войната в Близкия изток, съобщи Франс прес, позовавайки се на местни медии, предава БТА.

Пакистан играе ролята на посредник между Техеран и Вашингтон в опит за деескалация на конфликта.

Според информация на пакистанката държавна телевизия, конкретните параметри на иранско-американските преговори, включително дневният ред и форматът, все още не са уточнени и ще бъдат определени след края на срещата с пакистанския премиер.