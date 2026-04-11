61 души, издирвани от Интерпол, включително и у нас, са предадени на Турция

Шейсет и един души, издирвани за различни престъпления в чужбина, включително чрез Интерпол, са били предадени на турските власти. По информация на Хабер7, 16 от екстрадираните лица са били издирвани с червен бюлетин на Интерпол, а останалите – в рамките на национален бюлетин за издирване, съобщава БТА.

Действията по задържането и предаването на издирваните от турските власти лица са извършени със съдействието на специализираните институции в 7 държави, между които е и България.

„Процесът по екстрадиция бе осъществен в сътрудничество с Интерпол и седем държави – Грузия (50 екстрадирани), Германия (4-ма), Гърция (3-ма), (по един от) Полша, Португалия, Обединените арабски емирства и България. Отделът „Интерпол-Европол" към Главната дирекция по сигурността на Турция, заедно със служители от Министерството на правосъдието, отделите „Организирана престъпност", „Разузнаване" и „Наркотични престъпления", както и отделите „Киберсигурност", „Обществен ред" и „Контратероризъм", щателно проследиха лица, избягали в чужбина, за които бяха издадени заповеди за арест.

Чрез съвместно сътрудничество с правоохранителните органи в съответните държави задържаните лица бяха екстрадирани успешно в Турция", се посочва в съобщение на турското Министерство на вътрешните работи.

Сред екстрадираните лица е бившият футболист от националния отбор Батухан Карадениз, посочва в. „Милиет". За Батухан Карадениз (35) бе издаден червен бюлетин за арест по подозрение в участие в незаконни залагания. Бившият турски национал е бил задържан от полицейски екипи в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

В края на миналата година Главната прокуратура на Истанбул започна мащабно разследване за предполагаеми незаконни залагания и уреждане на мачове. В рамките на разследването, което продължава, бяха задържани десетки заподозрени, а Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани повече от 150 футболни съдии.