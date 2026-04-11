Германски съд забрани да се използват думите "уиски", "ром" и "джин" за безалкохолни алтернативи

Германски съд забрани използването на думата "уиски" за алтернативни безалкохолни питиета СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

В Германия се гледа сериозно на питиетата и съд в Хамбург се опита да разреши отдавна продължаващ спор около безакохолни алтернативи на уискито, рома и джина, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Делото е свързано със стартъп, който продава напитки с едва 0,3 процента алкохолно съдържание, което означава, че те могат да бъдат предлагани на пазара като безалкохолни алтернативи на силните спиртни питиета. Напитките са рекламирани със слогани като "Това не е ром", "Това не е уиски" и "Това не е джин".

Маркетинговата компания предизвика гнева на браншова организация на производителите на спиртни напитки, която се обърна към съда с искане за защита на конкуренцията с твърдение, че се нарушава регламент на ЕС за спиртните напитки.

Първоинстанционен съд в Хамбург се произнесе в полза на браншовата организация през юли, а сега решението му бе подкрепено и от регионалния съд в северния град след обжалване и от двете страни.

Съдът постанови, че само напитки, които наистина съдържат уиски, джин и ром, могат да се представят с тези думи, макар че компанията открито заявява, че продуктите й не съдържат тези напитки в традиционния смисъл. Магистратите забраниха да се използват думите "американско малцово" за безалкохолната алтернатива на уиски. Присъдата все още може да бъде обжалвана заради процесуални нарушения.

Случаят отразява продължителния спор в ЕС за наименованията на вегетариански продукти като "вегетариански бургери" и "тофу наденички". Производителите на месни продукти отдавна настояват за пълна забрана да се използват термини, свързани с месо, за вегетариански и растителни продукти. По-рано този месец преговарящите от държавите в ЕС и Европейския парламент постигнаха споразумение за уреждане на този спор.

