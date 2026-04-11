Немски астронафт: Успехът на „Артемис 2“ е началото на нова ера в космическите изследвания

Успехът на мисията „Артемис 2" на НАСА, която се приводни край южния бряг на Калифорния в петък, поставя началото на нова ера в космическите изследвания, заяви днес германският астронавт Александър Герст в интервю за радио Deutschlandfunk, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Герст, който е на 49 години, заяви, че целта сега е да се осигури постоянно присъствие на учени на повърхността на Луната. Герст е астронавт и геофизик от Европейската космическа агенция, който е участвал в няколко космически мисии.

„Вече не става въпрос за забиване на знамена, както при първата вълна", каза той. „Втората вълна на изследване на Луната има за цел да проучи космоса", добави Герст.

Американският президент описа лунната мисия „Артемис 2" като „впечатляваща", а кацането като „перфектно" в социалната си мрежа „Трут соушъл", съобщи ДПА.

Четиримата астронавти от „Артемис 2" на борда на капсулата „Орион" – американците Кристина Кох, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, заедно с канадеца Джереми Хансен – кацнаха в Тихия океан близо до Сан Диего, както беше планирано, в 17:07 ч. източно време в петък (03:07 ч. в събота българско време), съобщи американската космическа агенция НАСА.

След приводняването „по учебник", екипи от специалисти от НАСА и Министерството на отбраната на САЩ помогнаха на астронавтите да излязат от капсулата и след това ги откараха с хеликоптер до специален кораб.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман лично посрещна екипажа и ги поздрави за това, което той нарече „истински историческо постижение". Астронавтите махаха с ръка и се усмихваха пред камерите, като показваха палци нагоре.

Канадският премиер Марк Карни приветства екипажа с добре дошли у дома и ги поздрави за „историческия подвиг" в публикация в „Екс".

Капсулата „Орион" и четиричленният екипаж на мисията „Артемис 2" преминаха успешно през земната атмосфера и рано тази сутрин се приводниха безопасно във водите на Тихия океан след близо 10 дни в Космоса, с което приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам.