Иран: САЩ се съгласиха да размразят активите ни в Катар. Белият дом: Не е вярно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати са се съгласили да размразят ирански активи, задържани в Катар и други чуждестранни банки, съобщи в събота пред Ройтерс висш ирански източник. Той описва тази стъпка като знак за сериозност в усилията за постигане на споразумение с Вашингтон по време на преговорите в Исламабад, съобщава Türkiye Today.

По-късно "Скай нюз" съобщи, че Белият дом отрича САЩ да са сключвали подобно споразумение.

Иранският информатор заяви, че размразяването на активите е пряко свързано с осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия пролив, което се очаква да бъде ключов въпрос в преговорите.

Втори ирански източник заяви, че САЩ са се съгласили да освободят 6 милиарда долара замразени ирански средства, държани в Катар.

От страна на Съединените щати не последва незабавно изявление относно евентуално размразяване на активи.

Министерството на външните работи на Катар също не отговори веднага на молбата за коментар.

Въпросните 6 милиарда долара бяха първоначално замразени през 2018 г.

Средствата са от продажби на ирански петрол на Южна Корея и бяха блокирани в южнокорейски банки, след като през 2018 г. президентът Доналд Тръмп, по време на първия си мандат в Белия дом, отново наложи санкции срещу Иран и прекрати ядреното споразумение между Техеран и световните сили.

Парите трябваше да бъдат освободени през 2023 г. като част от размяна на затворници между САЩ и Иран.

Те обаче бяха замразени отново от администрацията на президента Джо Байдън след атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която в доклада е описана като съюзник на Иран.

По това време американски официални лица заявиха, че Иран няма да има достъп до парите в обозримо бъдеще и подчертаха, че Вашингтон си запазва правото да замрази изцяло сметката.

В рамките на споразумението за размяна на затворници между САЩ и Иран от септември 2023 г., посредничено от Доха, парите бяха преведени по банкови сметки в Катар.

Размяната включваше освобождаването на петима американски граждани, задържани в Иран, в замяна на освобождаването на средствата и освобождаването на петима иранци, задържани в Съединените щати.

Американски официални лица заявиха по това време, че парите са предназначени единствено за хуманитарни цели.

Те заявиха, че средствата трябва да бъдат изплатени на одобрени доставчици за храна, лекарства, медицинско оборудване и селскостопански стоки, изпратени в Иран под надзора на Министерството на финансите на САЩ.