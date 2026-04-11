Президентът на Индонезия ще посети Русия и ще се срещне с Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индонезийският президент Прабово Субианто ще замине за Русия в близките дни и се очаква да се срещне с президента Владимир Путин, съобщи днес индонезийският външен министър, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Министър Сугионо заяви, че по време на визитата ще се обсъди възможността Индонезия да закупи руски петрол като алтернативен източник на фона на световната криза в доставките, причинена от войната в Иран.

Попитан по-рано за евентуална визита, Кремъл заяви, че се подготвят контакти между двамата лидери.