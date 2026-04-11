Bомбени заплахи изпратиха до градската администрация на Загреб и няколко медии

Фалшиви бомбени заплахи бяха изпратени в петък до градската администрация на Загреб и няколко медии, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Говорителката на градската администрация Динка Живал съобщи снощи, полицията е извършила претърсване, в резултат на което е установено, че бомбената заплаха е фалшива.

Говорителката каза, че полицията ги е информирала вчера следобед, че е получена заплаха за поставена бомба в сградата на градската администрация. Зданието е било евакуирано, а силите на реда са започнали претърсване.

Заплашителни имейли са били изпратени и до няколко медии, допълва ХИНА. Неизвестен подател е твърдял, че са поставени бомби, които ще избухнат в рамките на деня, информира „24сата".

В списъка на застрашените сгради са били още централата на опозиционната партия „Можем!" и адрес в загребския квартал Нови Йелковец.

Координаторът на партия „Можем!" Сандра Бенчич каза, че моделът на тези заплахи предизвиква тревога, тъй като изглежда, че става дума за целенасочена кампания, която продължава през последната година, с повтарящи се заплахи срещу градската администрация и партията. Бенчич критикува липсата на резултати от разследването на тези случаи.

През юни м.г. за кмет на Загреб за втори мандат бе избран Томислав Томашевич. Той бе подкрепен от опозиционните Социалдемократическа партия и "Можем!".