Естония купува допълнителни американски ракетни установки ХАЙМАРС

Съседката на Русия Естония укрепва отбранителните си способности в отговор на войната на Москва срещу Украйна, като закупува допълнителни три американски многоцелеви ракетни установки за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), боеприпаси и оборудване, съобщиха днес естонските власти, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Естонският център за отбранителни инвестиции в Талин съобщи, че е подписан договор за покупка с производителя "Локхийд Мартин", като доставката на ракетните системи е планирана за следващата година.

Не бяха предоставени подробности за покупната цена.

Споразумението включва и инвестиции от страна на "Локхийд Мартин" в размер на около 11 милиона долара в отбранителната промишленост на балтийската държава, която е член както на Европейския съюз, така и на НАТО. Страната беше окупирана от Русия в продължение на около 50 години след Втората световна война, припомня ДПА.

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че придобиването на мобилните ракетни системи с обсег от 300 километра ще укрепи значително както отбранителната и възпиращата способност на страната му, така и тази на НАТО.

"Това е целенасочено и дългосрочно усилие, което подкрепя изпълнението на отбранителните планове на НАТО", бяха цитирани думите му.

Войната на Русия срещу Украйна, която вече е в петата си година, се разглежда в Естония като пряка заплаха за националната й сигурност.

Поради това правителството в Талин значително увеличи военните разходи и мащабно превъоръжава армията си, която преди това беше получила шест системи ХАЙМАРС през април 2025 г.

В края на миналата година Естония поръча от Южна Корея и шест системи многоцелеви ракетни установки "Чунму".