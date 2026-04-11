Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим (Видео)

Благодатният огън слезе в храма "Възкресение Христово" в Йерусалим.

Тази година ритуалът се проведе при засилени мерки за сигурност и с ограничен брой посетители. Заради войната с Иран светите места бяха затворени в продължение на 40 дни, но израелските власти ги отвориха в четвъртък. Службата беше водена от Йерусалимския патриарх Теофил Трети, пише БНТ. 🚨🇮🇱🇺🇸 BREAKING The Holy Fire miracle strikes again at Jerusalem's Church of the Holy Sepulchre... flames burstpic.twitter.com/9NCWSJSKw2 — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) April 11, 2026

Тази година българска църковна делегация няма да лети до Йерусалим заради конфликта в Близкия изток. Решението е взето на заседание на Светия синод. От там уточниха, че Благодатният огън се пази в Синодалния параклис и още няколко манастира в страната. КАДЪР: Ютуб/DRM News

Последният път, когато огънят пристигна в България от Йерусалим, беше през 2023 г., когато делегацията бе водена от Старозагорския митрополит Киприан. След това за възкресните богослужения у нас е ползван огън от същото кандило.

Всяка година в навечерието на православния Великден погледите на вярващите се насочват към Йерусалим. Там, в Кувуклията - малкия параклис, изграден над гроба на Иисус Христос в храма "Възкресение Христово", според вековната традиция се случва едно от най-мистичните и силно преживявани събития в християнския свят – слизането на Благодатния огън.

За вярващите това е знак за чудото на Възкресението – видимо напомняне, че Христовата победа над смъртта не принадлежи само на свещените предания, а остава жива реалност.

За православната традиция Благодатният огън е проявление на "нетварната светлина" – тази, която не принадлежи на обикновения физически свят.