Израелските войски обкръжиха крепост на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелски войски са обградили крепост на проиранската групировка "Хизбула" в Южен Ливан, информира ДПА, позовавайки се на израелски медии, предаде БТА.

В град Бинт Джбейл, който се намира на няколко километра от израелската граница, десетки бойци на "Хизбула" са блокирани от четири дни, съобщи електронното издание на израелския вестник "Йедиот Ахронот", като подобни съобщения идват и от Ливан.

Израелските войски са напреднали от Ярун, Марун ал Рас и Айтарун, за да отрежат Бинт Джбейл от различни страни, се посочва в съобщенията.

Шиитският град се счита за важен пункт за подкрепяната от Иран "Хизбула".

Лидерът на "Хизбула" Хасан Насрала, убит от Израел през 2024 г., проведе първия си митинг там след изтеглянето на израелските войски от южен Ливан през май 2000 г., припомня ДПА.

Израелските медии понякога наричат мястото "столица на "Хизбула"", а самата "Хизбула" – център на съпротивата срещу Израел.