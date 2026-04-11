Френският президент потвърди двудневно посещение в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Официално бе потвърдено, че посещението на френския президент Еманюел Макрон в Атина ще се състои на 24 и 25 април. Визитата се реализира по покана на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и се очаква да бъде сред най-значимите дипломатически събития за региона през тази пролет.

Двудневната програма включва срещи в Дворец „Максимос", както и участие в бизнес форум, посветен на икономическото сътрудничество и зеления преход.

Основен акцент ще бъде поставен върху задълбочаването на стратегическото партньорство в областта на отбраната, включително модернизацията на гръцките въоръжени сили и потенциални нови сделки с френската отбранителна индустрия.

Очаква се също така да бъдат обсъдени енергийни проекти, инвестиции и иновации, които да засилят икономическите връзки между двете държави и да укрепят ролята на Гърция като енергиен център в Югоизточна Европа.

Визитата има и силно геополитическо значение, като потвърждава подкрепата на Франция към Гърция в контекста на регионалната сигурност и европейската стратегическа автономия.