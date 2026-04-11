ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Над 250 000 автомобила са напуснали Атина само в четвъртък и петък за Великден

Столицата на Гърция Атина Снимка: Пиксабей

Над 250 000 автомобила са напуснали Атина през двете основни национални магистрали само в четвъртък и петък в рамките на „голямото преселение" по Великден, съобщава в. „Катимерини", като се позовава на данни на полицията, предава БТА.

В четвъртък от гръцката столица са отпътували над 170 000 автомобила.

Гърците традиционно пътуват по Великден, а „голямото преселение" тази година започна на практика от 3 април. Оттогава от столицата са отпътували общо 629 214 автомобила, пише „Катимерини". За сравнение - в същия период на миналата година от Атина са излезли 616 397 автомобила, припомня вестникът.

В петък следобед движението по магистралите вече съществено намаля, информира още медията.

Столицата на Гърция Атина

