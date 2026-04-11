Зеленски: Украйна ще отговаря реципрочно при нарушения на примирието от Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще спазва примирието с Русия по случай Великден, но ще отговаря реципрочно на евентуалните му нарушения, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във „Фейсбук" на държавния глава.

„Днес определихме параметрите на нашия отговор на евентуални нарушения на примирието от руската армия. Всички разбираме с кого си имаме работа. Украйна ще спазва прекратяването на огъня и ще отговаря строго огледално. Липсата на руски удари по въздух, суша и море ще означава липса на наш отговор", заяви Зеленски.

Държавният глава подчерта, че украинската армия е готова за всякакви развития на фронтовата линия. „Украйна многократно е предлагала на Русия различни формати за прекратяване на огъня и ние вярваме, че Великден трябва да бъде време на тишина и безопасност. Прекратяването на огъня на Великден може да отбележи и началото на реален ход към мир – има съответно предложение от наша страна", отбеляза Зеленски.

„Информация относно реципрочния характер на нашите действия и евентуалното удължаване на прекратяването на огъня след Великден беше предадена и на руската страна", подчерта президентът.