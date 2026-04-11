ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландският външен министър: Турция е ключов съ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22646707 www.24chasa.bg

Либия подписва първия единен държавен бюджет от повече от десетилетие

1520
Триполи Снимка: Pixabay

Двата съперничещи си законодателни органа на Либия одобриха първия единен държавен бюджет на страната от повече от десетилетие насам, съобщи централната банка в днешно изявление, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Северноафриканската страна е разделена след гражданската война през 2014 г., която доведе до две паралелно действащи администрации в западната и източната й част. Последният ѝ единен национален бюджет беше договорен през 2013 г.

Централната банка заяви, че одобрението на бюджета от двата съперничещи си законодателни органа може да помогне за укрепване на финансовата стабилност, отбелязвайки важна стъпка към прекратяване на години на финансово разделение. Двете законодателни камари са Камарата на представителите (КП), базирана в източната част на страната, избрана през 2014 г., и Висшият държавен съвет (ВДС) в западната част на страната, който е сформиран като част от политическо споразумение от 2015 г. и чиито членове са избрани от парламент, избран през 2012 г.

„Това е ясна декларация, че Либия е способна да преодолее различията си, когато се изгради единна визия за бъдещето ѝ", коментира управителят на централната банка Наджи Иса, който ръководеше церемонията по подписването в централата на институцията в Триполи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”