Либия подписва първия единен държавен бюджет от повече от десетилетие

Двата съперничещи си законодателни органа на Либия одобриха първия единен държавен бюджет на страната от повече от десетилетие насам, съобщи централната банка в днешно изявление, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Северноафриканската страна е разделена след гражданската война през 2014 г., която доведе до две паралелно действащи администрации в западната и източната й част. Последният ѝ единен национален бюджет беше договорен през 2013 г.

Централната банка заяви, че одобрението на бюджета от двата съперничещи си законодателни органа може да помогне за укрепване на финансовата стабилност, отбелязвайки важна стъпка към прекратяване на години на финансово разделение. Двете законодателни камари са Камарата на представителите (КП), базирана в източната част на страната, избрана през 2014 г., и Висшият държавен съвет (ВДС) в западната част на страната, който е сформиран като част от политическо споразумение от 2015 г. и чиито членове са избрани от парламент, избран през 2012 г.

„Това е ясна декларация, че Либия е способна да преодолее различията си, когато се изгради единна визия за бъдещето ѝ", коментира управителят на централната банка Наджи Иса, който ръководеше церемонията по подписването в централата на институцията в Триполи.