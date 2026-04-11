Джей Ди Ванс разговаря с премиера на Пакистан

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс проведе разговори с пакистанския премиер Шехбаз Шариф в Исламабад, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщения от Белия дом и канцеларията на пакистанския лидер, съобщава БТА.

В срещата са участвали също специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп.

"Премиерът изрази надежда, че тези разговори ще послужат като трамплин към траен мир в региона", се казва в изявление на канцеларията на Шехбаз Шариф.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна днес в пакистанската столица Исламабад за участие в преговори за уреждане на продължаващата шестседмична война с Иран.