Иран не може да отвори напълно Ормузкия проток, защото не знае къде са морските мини

Иран не е успял да отвори отново Ормузкия проток за търговски трафик, тъй като не може да локализира всички морски мини, които е заложил там и не разполага с възможности да ги отстрани бързо, съобщи „Ню Йорк Таймс", позовавайки се на американски официални лица.

Този проблем е една от причините, поради които Иран не е успял да отговори бързо на исканията на администрацията на Тръмп за пълно отваряне на стратегическия воден път. Очаква се въпросът да бъде обсъден в Исламабад, където делегациите от двете страни вече пристигнаха за преговори, в които се очаква да участват вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и иранският външен министър Абас Аракчи.

Иран е разположил мините миналия месец с помощта на малки лодки, малко след първите удари на САЩ и Израел. В съчетание със заплахата от ирански атаки с дронове и ракети, кампанията по поставянето на мини рязко намали броя на петролните танкери и другите кораби, преминаващи през пролива, което доведе до скок в цените на петрола и предостави на Техеран един от най-силните му лостове за влияние във войната, пише Уnet.

Трафикът на кораби през Ормузския проток е спаднал до една малка част от обичайните нива, като за 24 часа са преминали едва седем кораба, в сравнение с около 140 при нормални условия.

Иран е оставил отворен тесен коридор през пролива за кораби, които са готови да плават при неговите условия. Ирански официални лица заявиха, че проходът може да бъде отворен отново по ограничен и контролиран начин, като корабите се координират с иранските власти, докато полуофициални източници съобщиха, че корабите се насочват през ирански води, за да се избегне рискът от мини в обичайните коридори.

Американски официални лица са заявили, че наличните маршрути остават силно ограничени, тъй като някои мини може да са били поставени без ясна информация, а други да са се отклонили от първоначалните си позиции.

Разминирането в морето е далеч по-трудно от поставянето на мини. Иран не разполага с възможности за бързо разминиране, включително и на някои от мини, които сам е поставил. САЩ не разполагат с мащабни капацитети за бързо разминиране, а разчитат на специализирани ресурси, които са ограничени.

Тръмп, който обвърза крехкото двуседмично примирие с отварянето на Ормузкия проток, заяви тази седмица, че водният път трябва да бъде отворен „напълно, незабавно и безопасно". В петък той каза пред репортери, че протокът ще бъде отворен „доста скоро" и заяви, че други страни могат да помогнат, като същевременно настоя, че Вашингтон няма да позволи на Иран да събира такси в това, което той описа като международни води.

Арагчи заяви в сряда, че проливът ще остане отворен "при надлежно отчитане на техническите ограничения" – израз, който американските официални лица тълкуват като намек за неспособността на Иран бързо да локализира и разминира мините.

Дори след мащабните удари на САЩ по иранските военноморски сили по време на войната, Техеран все още разполага със стотици малки лодки, които могат да бъдат използвани за тормоз на корабоплаването или за поставяне на допълнителни мини, според американски официални лица, цитирани в доклада. Американските официални лица също така заявиха, че САЩ не са сигурни колко мини е поставил Иран в пролива или къде точно се намират те, отчасти защото малките плавателни съдове, използвани за разполагането им, са трудни за проследяване.

Още преди Иран да започне да поставя мини, заплахите от страна на ръководството му бяха нарушили световното корабоплаване и предизвикали рязък скок в цените на петрола. Ормузкият проток, през който преминават около 20 % от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава до голяма степен блокиран въпреки обявеното примирие.