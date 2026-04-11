Близки до Моджтаба Хаменей: Лицето му е обезобразено, остана и без крак

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей се възстановява от тежки наранявания по лицето и краката, получени при въздушния удар, при който загина баща му Али Хаменей в началото на войната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на трима души, близки до вътрешния кръг на новия аятолах.

Източник, запознат с данните на американските разузнавателни служби, заяви, че дори се смята, че Хаменей е загубил крака си.

"Той остава в пълна психическа форма и продължава да участва във вземането на решения по важни въпроси, включително войната и преговорите с Вашингтон.

56-годишният Хаменей е претърпял обезобразяващи наранявания по лицето и сериозно нараняване на единия или и на двата крака при атаката срещу комплекса на върховния лидер в центъра на Техеран на 28 февруари, първият ден от войната, започната от САЩ и Израел", посочва информаторът.

Местонахождението, състоянието и способността на Хаменей да управлява остават до голяма степен неизвестни за обществеността.

От въздушната атака и последвалото му назначаване за наследник на баща му на 8 март не са публикувани никакви негови снимки, видео или аудиозаписи.

Мисията на Иран към Организацията на обединените нации не отговаря на въпросите относно сериозността на нараняванията му или причината, поради която не са публикувани негови изображения или записи. Няма и официално изявление от иранска страна относно тежестта на нараняванията му, съобщава Türkiye Today.

Въпреки това, новинар от местната държавна телевизия го описа като „джанбаз" след назначаването му за върховен лидер. Това е термин, използван за хора, тежко ранени във война.

Въпреки нараняванията, трима души от близкото му обкръжение заявяват, че Хаменей се възстановява и продължава да бъде в пълна умствена форма. Двама от тях посочват, че той участва в срещи с висши длъжностни лица чрез аудиоконференции и продължава да взема решения по важни въпроси, включително войната и преговорите с Вашингтон.

Въпросът дали здравето му позволява да управлява държавните дела възниква в момент, описан като най-тежката криза за Иран от десетилетия насам, тъй като в събота в Исламабад започнаха преговори за мир със САЩ, от които зависи много.

Информациите за нараняванията на Хаменей се смятат за съвпадащи с изявленията на американския министър на отбраната Пийт Хегсет от 13 март, когато той заяви, че Хаменей е „ранен и вероятно обезобразен".

Високопоставени ирански източници по-рано бяха посочили, че Моджтаба Хаменеи не разполага с абсолютна власт по същия начин, както баща си.

Революционната гвардия на Иран, която помогна за издигането му на най-висшата позиция след убийството на баща му Али Хаменей, се утвърди като доминиращият глас при стратегическите решения по време на войната. Мисията на Иран към ООН не отговори на въпроси относно баланса на силите между гвардията и новия върховен лидер.

Моджтаба Хаменей години наред е играл влиятелна роля в кабинета на баща си и е изградил връзки с висши фигури в Иранската гвардия.

Макар че се очаква Моджтаба Хаменей да продължи твърдата линия на баща си поради връзките си с Революционната гвардия, за неговите по-широки възгледи се знае малко.

Първото му обръщение към иранците в качеството му на върховен лидер беше под формата на писмена декларация от 12 март, която беше прочетена от телевизионен водещ.

В това изявление той заяви, че Ормузкият пролив трябва да остане затворен и предупреди страните от региона да затворят американските бази.

Оттогава кабинетът му издаде няколко други кратки писмени изявления, включително едно на 20 март, с което приветства персийската Нова година, която той нарече „година на съпротивата".

Публичните изявления относно военната позиция на Иран, дипломацията, съседните държави, преговорите за примирие и вътрешните размирици бяха направени от други висши длъжностни лица.