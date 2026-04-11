Сграда се срути в Кипър, един е заклещен под руините, трима са ранени

Драматична спасителна операция се провежда в крайбрежния район на Йермасоя, след като двуетажна жилищна сграда се срути внезапно по-рано днес. По първоначални данни трима души са ранени, а поне един остава затрупан под отломките.

Инцидентът е станал в ранните часове, когато част от конструкцията на стара постройка е поддала. Очевидци съобщават за силен тътен, последван от облак прах, който обхванал района.

Екипи на спешна помощ и пожарната са пристигнали бързо на място и са извадили трима пострадали, които са транспортирани до общата болница в Лимасол. По информация на медиците, те са с различни травми, но без опасност за живота.

Спасителните екипи продължават работа по изваждането на затрупания човек, с когото е установен контакт. Операцията е усложнена заради риск от ново срутване.

На място са представители на местната власт и вътрешното министерство. Причините за инцидента се изясняват, като сред основните версии са конструктивни дефекти и евентуални нерегламентирани ремонтни дейности.

Случаят отново насочва вниманието към състоянието на старите сгради в крайбрежните райони на Кипър и необходимостта от по-строг контрол и поддръжка.